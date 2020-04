Stoeterij Zangersheide helpt fokkers in corona-crisis

De internationale en nationale concoursen zijn tot stilstand gekomen en de paardenhandel staat in tijden van de corona pandemie bijna op nul. Stoeterij Zangersheide bied een oplossing om de fokkers in deze tijden te steunen en te zorgen dat het dekseizoen kan doorgaan zoals voorheen. De stoeterij bied voor meerdere hengsten uit hun programma een levend veulen garantie aan en een rekening die pas in 2021 betaald hoeft te worden.

Het bericht van stoeterij Zangersheide luid als volgt:

Beste fokker,

De lente is sinds een paar dagen in het land, de eerste veulens zijn geboren en de merries worden opnieuw geïnsemineerd. Toch is de wereld waarin we leven grondig door elkaar geschud, het coronavirus houdt ons voorlopig allemaal thuis en de gezondheid van u en uw familie zijn vandaag de allerhoogste prioriteit.

Uiteraard dienen we er ook voor te zorgen dat uw fokkerij zo goed mogelijk kan verder lopen en de financiële onzekerheid mag hier zo weinig mogelijk impact op hebben. Daarom willen Studbook Zangersheide en Stoeterij Zangersheide u enkele mogelijkheden aanbieden om samen zo goed mogelijk door de volgende weken en maanden te komen.

Van de hengsten Adonis Butterfly Z, Air Jordan Alpha Z, Aktion Pur Z, Asca Z, Caesar Z, Codex Diaz Z, Colorit Z, Comilfo Plus Z, Cumano Alpha Z, Kazan Z en Querido Z zal u vanaf nu sperma kunnen bestellen om uw merrie te insemineren en dient u de rekening pas te betalen in 2021 wanneer uw veulen levend geboren wordt. U dient nu enkel in te staan voor transportkosten van het sperma en de eventuele kost voor de gezondheidsdocumenten indien het sperma buiten België verkocht wordt.

Bron: Facebook/Zangersheide