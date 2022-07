Storlande Gun en San Francisco KS winnende veulens in Zuidenveld

Op de veulenkeuring in Zuidenveld kwam een kwaliteitsvolle groep veulens in de baan. Winnaar bij de springveulens was Storlande Gun (Harley VDL x Cavalier), beste dressuurveulen werd San Francisco KS (Las Vegas x Gribaldi).

Maar liefst 62 veulens stonden op de startlijst van de veulenkeuring in Zuidenveld. Een groot aantal van hen kreeg een uitnodiging voor de CK. Wim Versteeg en Marcel Beukers jureerden de veulens. Versteeg: “Het was een goede keuring met heel weinig ondereind. Er was sprake van een grote middengroep en een kopgroep met aantrekkelijke veulens, zowel in het springen als de dressuur.

Uit stam KWPN-hengst Logan

Elf springveulens mochten zich opnieuw presenteren voor het kampioenschap. Uiteindelijk koos de jury voor het merrieveulen Storlande Gun als kampioen. Zoals de naam al verraadt werd zij gefokt door N.S.J. van de Gun uit Torland Stb-ext . Deze Cavalier-dochter bracht al een 1.45m springpaard en is de grootmoeder van het 1.60 Grand Prix-paard Gaga E van Jordy van Massenhove. Tevens is zij de overgrootmoeder van de KWPN-hengst Logan. “Een heel mooi gemodelleerd veulen met een goede bespiering met name in de bovenlijn en hals. Hij heeft veel uitstraling en viel met name op in de galoppade waarin hij veel afdruk en gedragenheid toonde.”

Reservekampioen Sunnyrieta P.

Reservekampioen werd Sunnyrieta P. (Mattias uit Funny-Morieta elite IBOP-spr PROK van up to Date, fokker P. Pluyter uit Erm. Ook zij komt weer uit een moederlijn met veel sport waaronder het Grand Prix-paard van Sabrina van Rijswijk, Zomodo P. “Een heel goed ontwikkeld veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat en veel uitstraling heeft. Ze is iets op de voorhand gebouwd maar in beweging toont ze veel ruimte en gedragenheid.

Skyelinn Cerise derde

Derde werd wederom een merrie. Skyelinn Cerise is een dochter van Chatinue uit Cerise elite pref EPTM-spr PROK van Verdi. Haar grootmoeder, die ook weer Cerise heet, is de moeder van de 1.60 Grand Prix-paarden Aster en Redefin. Uit deze lijn komt ook de KWPN-hengst Dillenburg. Het fokproduct van J.H.M. Linneman uit Schoonebeek werd geroemd om haar mooie voorkant. “Een langgelijnd, mooi bespierd veulen met een hele functionele lichtvoetige draf en een opvallend goede balans in galop.”

Las Vegas-zoon San Francisco KS kampioen

Bij de dressuurveulens ging de titel naar een zoon van Las Vegas. Deze San Francisco KS (uit Faronette elite sport-dr, IBOP-dr, D-OC van Gribaldi, fokkers G. Koers en D.H. Smit uit Gees) werd op kop gezet van de zes veulens tellende kopgroep. “Een goed ontwikkeld veulen met een aansprekend model. Hij heeft veel uitstraling en een sprekend hoofd. Met name in draf bewoog hij goed bergop, met een goede beentechniek waarin hij veel draagvermogen toont.”

Dochter van Vaderland reservekampioen

Reservekampioen Sofia is een dochter van Vaderland (v.Vitalis) uit Lausanne van Laudabilis. Zij werd gefokt door Joh. H. Lufting uit Dalen. “Een hoogbenig veulen met veel lengte in het lichaam en een mooie voorhand. Ze viel met name op met haar sterke draf. De galop was krachtig maar daarin kon ze nog iets meer lichaamsgebruik tonen.”

Savian derde

Op de derde plaats eindigde Savian, een zoon van Novian (v.Apache) uit Noa Jones elite IBOP-dr D-OC van Desperado. Hij werd gefokt door T. Tolner uit Hooghalen die uit deze lijn zowel internationale dressuur- als springpaarden heeft gefokt. “Een veulen met veel uitstraling en een aansprekend model die een hele mooie voorhand heeft. Zowel de draf als de galop zijn lichtvoetig met een hele goede balans.“

Bron KWPN