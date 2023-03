Svalegårds Hot Driver beste van de vierjarige en oudere dressuurhengsten DWB

Svalegårds Hot Driver (Hesselhøj Donkey Boy x Hotline) werd gisteren op de DWB hengstenkeuring uitgeroepen tot kampioen van de vierjaar en oudere hengsten. Het paard kreeg niet alleen de medaille in zilver maar ontving ook de Aage Ravns-bokaal als beste DWB gefokte hengst.

Bij de vierjarige dressuurhengsten werden twee Deens gefokte hengsten definitief goedgekeurd. Het zijn Åtoftens Springtime (Springbank II VH x Zalando), gefokt door Stutteri Åtoften en eigendom van de fokker en Helgstrand Dressage, en Svalegårds Hot Driver gefokt en in eigendom van Stutteri Svalegård. De hengsten waren respectievelijk tweede en eerste in de 35-dagentest, en beiden kregen ze een zilveren fokkersmedaille.

Hot Driver expressief en charmant

Hot Driver van Svalegård, de topper van het verrichtingsexamen, kreeg ook de trofee van Aage Ravn als beste Deens gefokte dressuurhengst. Bovendien besloot de keuringscommissie om het paard kampioen te maken. Fokkerijadviseur Karina Christiansen omschreef de hengst als expressief en charmant, een beetje klein van stuk, maar zeer goed functionerend met veel souplesse in zowel stap als draf en een zeer evenwichtige galop.

Oudere hengsten

De vijfjarige About You II (AC-DC x Estobar NRW) van Helgstrand Dressage en de zevenjarige Movie Star (Morricone x Blue Hors Bentley) in eigendom van Siri Evjemo-Nysven, kregen beide de licentie op basis van respectievelijk 35-dagen test- en sportresultaten. Daarnaast kreeg de zesjarige Hesselhoej Double Up (Hesselhoej Donkey Boy x Tailormade Lancelot), gefokt en in eigendom van Hesselhoej en Anders Hoeck, een 1-jarige dekvergunning toegekend op basis van uitstekende kampioenschapsresultaten.

Opoque voor één jaar goedgekeurd

Bij de vierjarige hengsten behaalde de KWPN-hengst Opoque (All At Once x Davino V.O.D.), gefokt door Stal 104 en in eigendom van Helgstrand Dressage, het 1-jarig dekbrevet.

Bron Ridehesten.com