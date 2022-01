Carl Hedin nieuwe testruiter SWB Bruksprov

De Zweedse Grand Prix-ruiter en influencer Carl Hedin maakt dit jaar zijn debuut als testruiter voor de SWB Bruksprov, de Zweedse hengstenkeuring en verrichtingstest in één. Hedin test de dressuurhengsten samen met Malin Rinné, die al eerder actief was als testamazone. De springhengsten worden getest door Emma Emanuelsson en Henrik Lannér.

De Bruksprov begint op maandag 28 februari met de exterieurbeoordeling en wordt op vrijdag 5 maart afgesloten met een rit van de testruiters. De Bruksprov wordt dit jaar gehouden op de rijschool in Strömsholm.

Hedin

Carl Hedin mag zich met 355.000 volgers op Instagram terecht een influencer noemen. De dertigjarige ruiter begon zijn internationale dressuurcarrière in 2009, toen nog bij de junioren. In 2015 keerde hij terug in de U25 Grand Prix en twee jaar geleden maakte hij zijn internationale debuut in de springpiste op 1*-niveau.

Bron: SWB