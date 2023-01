Dante Weltino voert Zweedse dressuurindex aan

Het SWB heeft haar fokindexen over 2022 gepubliceerd. De door de Zweedse Therese Nilshagen gereden Grand Prix-hengst Dante Weltino OLD (Danone I x Welt Hit II) voert de dressuurindex aan met een totaal van 166. Daarmee is hij voor het tweede jaar op rij de dressuurhengst met de hoogste index.

De in 2021 overleden hengst Quaterback (v. Quaterman) is een paar plaatsen opgeklommen en neemt nu de tweede plaats in. Met een index van 162 gaat hij net voorbij de in Zweden populaire hengst Skovens Rafael (v. Romanov) en Sir Donnerhall I (v. Sandro Hit). Voormalig WK-finalist Springbank II VH volgt met een index van 159. Datzelfde puntenaantal heeft KWPN-hengst Johnson (v. Jazz), daarmee de beste Nederlandse hengst.

Stuivertje wisselen

Bij de springhengsten gaat Stakkato (v. Spartan) aan kop met een index van 158. Daarmee gaat hij net voorbij Baloubet du Rouet (v. Galoubet A) met 157. Daarmee zijn de rollen ten opzichte van de springindex van een jaar eerder omgedraaid. Emerald van ’t Ruytershof (v. Diamant de Semilly) is voor het eerst opgenomen in de index en komt met 150 direct op plaats vier binnen.

Complete SWB dressuurindex.

Complete SWB springindex.

Bron: Horses.nl