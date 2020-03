Eldorado van de Zeshoek levert SWB Kampioen

Het afgelopen weekend was het weekend van Eldorado van de Zeshoek TN (v. Clinton). De Team Nijhof-hengst leverde de nummer 1 én 2 van de Grote Prijs van Doha (Killer Queen VDM en Elektric Blue P), zijn zoon Grandorado TN won de Grote Prijs op De Peelbergen én hij leverde ook nog een kampioen op een hengstenkeuring. Op de SWB Bruksprov werd de door familie Sleutels uit Roggel gefokte Enelzkey SR uitgeroepen tot kampioen bij de springhengsten.

De oogst op de Zweedse hengstenkeuring is karig dit jaar: bij de springhengsten een 3-jarige, vier 4-jarigen, een 5-jarige en vijf oudere hengsten. Bij de dressuurhengsten gaat het om twee vierjarigen en twee vijfjarigen. Een totale opbrengst van vijftien hengsten dus.

Nederlandse hengsten

De Nederlandse invloed is groot bij de springhengsten. Niet alleen de kampioen is een Nederlandse hengst. De VDL Stud kreeg vier hengsten goedgekeurd. De vierjarigen Capriolo VDL (ex. Laphriog VDL v. Cohinoor VDL x Mr Blue x Emilion) Everton VDL (ex. Linus M v. Etoulon VDL uit de moeder van Arezzo VDL v. Indoctro) en de oudere (reeds KWPN-goedgekeurde) Kaiser des Forets (v. Contendro I) en Insider VDL (v. Etoulon VDL).

Bij de springhengsten werden verder Dom Perignon Z (Dominator Z x Lucky Boy), C-Future (Casall x Landadel), Cujo (Cayetano L x Friedenstraum I) en Cornetto de Lys PS (Cornet du Lys x Centadel) goedgekeurd.

For Romance I

Bij de dressuurhengsten was er een dekbrevet voor vier hengsten. Kampioen werd de vierjarige Fortnite (For Romance I x Don Schufro x Sandro Hit), die werd geboren in de stallen van Paul Schockemöhle en nu in bezit is van Stutteri Lövsta. For Romance leverde een tweede goedgekeurde hengst met First Sinclair (mv. Lord Sinclair). De derde goedgekeurde hengst is de vierjarige Saint Louis (Blue Hors St. Schufro x Blue Hors Zack) en ook bij de dressuurhengsten was er Nederlands succes.

Halfbroer Don Olymbrio L

De door Jan Lamers gefokte King Olymbrio L (Geniaal x Ferro) werd goedgekeurd. De halfbroer van Grand Prix-hengst Blue Hors Don Olymbrio is in eigendom van de Gränsbo Stutteri.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl