Franklin-zoon Knockando VH wint SWB Bruksprov

De vierjarige Knockando VH (Franklin uit de moeder van Springbank II VH) is als beste dressuurhengst in de SWB Bruksprov, de Zweedse hengstenkeuring en verrichtingstest in één, uit de bus gekomen. De hengst kreeg van testruiter Theo Hanzon een negen, testruiter Philipp Hess gaf zelfs een 9,5.

Knockando VH kreeg 42,5 punten voor exterieur, met onder andere negens voor type, de lichaamsbouw en de stap aan de hand. Voor de basisgangen onder het zadel kwam hij met een negen voor de stap, een 8,5 voor draf en een 9,5 tot een gemiddelde van een negen. “Dit is echt een sportpaard. Hij is heet en gemotiveerd. Hij had in het begin, met name op de rechterteugel op voltes, nog wat spanning. De galop is mega en door het lijf, de draf voelde goed met veel lossigheid, en goed ritme en een fijne verbinding. De stap was zuiver, met goede overstap en relaxed”, sprak testruiter Philipp Hess na afloop. De hengst kwam op 21,375 punten in totaal.

Driejarige dressuurhengsten

Devin Franco GJ (Vivino x Bon Coeur) kwam als beste driejarige dressuurhengst uit de bus. Hij kreeg 8,5-en voor de stap en draf en negens voor de galop en werkbaarheid. Hij kwam op in totaal 10,75 punten uit. De driejarige hengsten worden niet onder zadel voorgesteld. Vivaldon-zoon Santorio (mv. Prestige VDL) deed er met 9,5 punten niet veel voor onder.

Springhengsten

Bij de driejarige springhengsten sprong Avec F (I’m Very Special F x Ars Vivendi) er met 9,5 punten met kop en schouders bovenuit. Hij kreeg een 8,5 voor het vrijspringen. Bij de vier- en vijfjarige springhengsten scoorde Chaccafly CL (Chacfly PS x Quiwi Dream) het hoogst met 17,75 punten. Voor het springen onder de eigen ruiter kreeg hij een 8,25, van testruiters Dave Maarse en Jennifer Fogh Pedersen 8,5-en. “Ik kreeg een goed gevoel van hem op de sprong en de rijdbaarheid is erg goed. De vliegede wissels waren goed en hij heeft een goede scope.”

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl