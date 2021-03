Hengst in Zweedse test blijkt negatief voor EHV1, heeft corona

Doordat één van de hengsten hoge koorts had, is vrijdag het verrichtingsonderzoek van het Zweeds Warmbloed Stamboek (SWB) stilgelegd. De hengst die ziek was, werd zaterdag negatief getest op EHV-1. Hij heeft ECoV opgelopen. Dat is een coronavirus dat paarden kan treffen. Dit is een ander virus dan COVID-19 en niet overdraagbaar op mensen.

De jonge hengst werd vrijdag met hoge koorts naar een kliniek gebracht en het Zweedse verrichtingsonderzoek werd stilgelegd. Nu blijkt het na meerdere testen dus geen rhinopneumonie, waar men bang voor was. Het is een coronavirus dat bij paarden kan voorkomen en niet overdraagbaar is op mensen. Het paard voelt zich inmiddels weer goed en mag de kliniek verlaten. Hij moet nog wel in isolatie.

Alle hengsten naar huis

De hengsten die meededen aan het verrichtingsonderzoek mogen allemaal naar huis. De paarden die in dezelfde stal stonden als de zieke hengst, moeten thuis nog minstens twee weken in isolatie, mogelijk zelfs vier weken. ECoV is erg besmettelijk en de incubatietijd is kort. Het verloop van de ziekte is meestal niet ernstig.

Uitslag verrichtingsonderzoek

De verrichtingsjury maakt komende week wel de uitslag van het verrichtingsonderzoek bekend. “We hebben de hengsten al kunnen bekijken voor de uitbraak en er is dus geen examen nodig” aldus een woordvoerder.

Informatie van de Universiteit Utrecht over ECoV

Bron: Ridsport / Persbericht / Horses.nl