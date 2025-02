Point Break en Springbank II VH ‘Challenger Hengsten van het Jaar’

Het SWB heeft springhengst Point Break (v. Action-Breaker) en dressuurhengst Springbank II VH (v. Skovens Rafael) uitgeroepen tot 'Challenger Hengst van het Jaar'. De titel 'Hengst van het Jaar' viel voor de derde achtereenvolgende keer ten dele aan Diarado (v. Diamant de Semilly).

Elk jaar reikt de Zweedse Warmbloedvereniging (SWB) de titel ‘Hengst van het Jaar’uit aan een hengst die uitzonderlijke kwaliteiten heeft getoond door het internationale succes van zijn nakomelingen. De titel ‘Challenger Hengsten van het Jaar’ is bedoeld om de aandacht te vestigen op hengsten die een veelbelovende start hebben laten zien in hun fokcarrière en wiens nakomelingen talent hebben getoond om succesvolle sportpaarden te worden.

Springbank II VH

Springbank II VH werd in 2017 goedgekeurd in Denemarken, won de Deense 35-dagenproef met 954,5 punten en werd als vierjarige Deens kampioenshengst. Als vier- en zesjarige won hij de Breeders Trophy en als zevenjarige won hij het kampioenschap. Daarnaast heeft hij als vijf- en zesjarige deelgenomen aan de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en loopt hij nu op internationale 5* Grand Prix-niveau onder zijn huidige eigenaar, Yara Reichert.

De oudste nakomelingen van Springbank II VH zijn geboren in 2018, hij heeft 110 SWB-geregistreerde nakomelingen waarvan er 95 zijn geboren in 2018-2021. Zijn zonen Droom’s Oleander en Scarabus VH zijn goedgekeurd na het verrichtingsonderzoek, terwijl anderen, zoals Åtoftens Springtime en Sénégal de Fontaine, in het buitenland zijn goedgekeurd en bijdragen aan de Zweedse fokkerij. Zijn dochter, Spumante VH, won in 2022 het Nationaal Kampioenschap Merries en tevens blonken verschillende andere nakomelingen uit in kampioenschappen voor jonge paarden.

Point Break

Point Break is een SWB-goedgekeurde hengst die in 2018 zijn verrichtingstest heeft doorstaan. Onder Ben Maher is de tienjarige hengst zeer succesvol op 1,60 m.-niveau. De oudste nakomelingen zijn geboren in 2019 en hij heeft in totaal 74 geregistreerde SWB-nakomelingen tot en met 2024. Van zijn nog jonge nakomelingen hebben er inmiddels negen deelgenomen aan jonge paardenrubrieken.

Derde keer Diarado

Diarado werd in 2019 bekroond met de Elite-status voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de fokkerij van SWB. Daarnaast heeft de twintigjarige hengst binnen de SWB zes goedgekeurde zonen voortgebracht. Diarado staat op de vijftiende plaats in de WBFSH Ranking voor springpaarden en bekleed de nummer één positie in de eventing.

Bron: Persbericht SWB