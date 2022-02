Singular LS La Silla en Total Hope SWB Challenger Hengsten van het Jaar

Het SWB heeft springhengst Singular LS La Silla (Fergar Mail x Stakkato) en dressuurhengst Total Hope (Totilas x Don Schufro) uitgeroepen tot Challenger Hengst van het Jaar. De titel Hengst van het Jaar viel voor de zoveelste keer op rij ten deel aan de drie jaar geleden overleden topvererver Cardento (Capitol I x Lord).

Singular LS La Silla wordt sinds 2020 op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht door Linnea Ericsson-Carey. Zijn oudste SWB-geregistreerde nakomelingen bereikten vorig jaar te leeftijd van zes jaar en verschillende van hen zijn succesvol in nationale rubrieken. Zijn fokindex springen is 148 op basis van resultaten tot en met 17 oktober 2021. Dat brengt hem op de vijfde plaats in de ranking.

Total Hope

Onder het zadel van Isabel Freese is Total Hope inmiddels doorgebroken op Grand Prix-niveau en in december vorig jaar won hij de prestigieuze Louisdor Preis. Zijn oudste nakomelingen bereikten in 2021 de leeftijd van vijf jaar en waren succesvol in jonge paarden-rubrieken en de nationale sport. Zo werd zijn zoon Oneofakind OM (mv. Zack) in de gebruikstest goedgekeurd.

Opnieuw Cardento

Cardento is inmiddels al enkele jaren op rij vaste klant voor de titel Hengst van het Jaar. Onder het zadel van Peter Eriksson won hij drie zilveren medailles op het Europees kampioenschap in Arnhem, de Olympische Spelen in Athene en de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera. Rond de honderd nakomeling zijn actief op 1,60m-niveau. De in 2019 overleden hengst staat op de vijfde plaats in de WBFSH Ranking.

Bron: Tidningen Ridsport/Horses.nl