SWB geeft Chacoon Blue ondanks OCD tijdelijk groen licht

Chacoon Blue (Chacco Blue x Cartoon) heeft tijdelijk vrijstelling van de röntgenologische eisen van het SWB gekregen. De Mecklenburger-hengst heeft in beide achterbenen osteochondrose en werd daarom niet eerder gekeurd. Het besluit om de door Paul Schockemöhle gefokte hengst wel groen licht te geven is gemaakt op basis van zijn eigen prestaties en de prestaties van zijn nakomelingen.

Indien blijkt dat de hengst in de toekomst verminderd gaat presteren of er gegevens zijn die er op wijzen dat de osteochondrose tot gezondheidsproblemen leidt, wordt de erkenning van de hengst opnieuw onder de loep genomen. “Het is heel ongebruikelijk dat een hengst vrijstelling van de röntgenologische eisen krijgt. Slechts een handjevol hengsten heeft eerder vrijstelling gekregen”, vertelt Emma Thorén Hellstein, fokkerijleider van het SWB.

Oorzaak onmogelijk te achterhalen

“Het is nog niet duidelijk of de hengst de osteochondrose aan zijn nakomelingen doorheeft. Osteochondrose kan erfelijk zijn, maar kan ook aan de omgeving te wijten zijn. Het is in individuele gevallen onmogelijk om te achterhalen wat de oorzaak is”, aldus Thorén Hellstein.

Uitzonderlijke prestaties

Zowel Chacoon Blue als zijn nakomelingen laten uitzonderlijke prestaties zien. Hij kreeg zelf een 9.40 voor het springen op de verrichtingstest in Schlieckau en is inmiddels actief op internationaal 1,50m-niveau. De hengst heeft in Duitsland reeds negen goedgekeurde zonen gebracht en bij het SWB zijn in ’21 vier zonen als premiehengst goedgekeurd.

Bron: Tidningen Ridsport