Vivino-zoon Devin Franco GJ beste dressuurhengst in SWB verrichtingstest

De SWB-gefokte Devin Franco GJ (Vivino x Bon Coeur) was vorige week de beste dressuurhengst in de SWB verrichtingstest. De vierjarige hengst kreeg van testruiters Philipp Hess en Theo Hanzon een 8,5.

Devin Franco GJ kreeg voor het exterieur 43 punten (type: 8, lichaamsbouw: 9, fundament: 8.5, stap: 9, draf: 8,5), voor de basisgangen 8,83 punten (stap: 9, draf: 8,5, galop: 9), voor het vrijspringen een 7 en voor de rijdbaarheid een 8,5. “Devin Franco gaf een fijn gevoel, hij was makkelijk om te rijden. Hij kan goed verruimen en sluiten. Hij voelt als een groot paard aan. De draf en galop zijn erg fijn, in de stap mag hij nog meer over de rug. Een heel lief paard”, reageerde Theo Hanzon na afloop van de testrit.

Plezierig paard

Philipp Hess gaf de hengst eveneens een 8.5, maar verschilde wel in het commentaar. “Het is een heel lief, vriendelijk paard. Hij is sensitief en heeft kwaliteit, hij staat goed aan de hulpen. Het was een plezier om hem te rijden en hij werkt graag voor zijn ruiter. Het contact is licht. Een heel relaxed en soepel paard. Af en toe toe knarst hij iets. De stap was erg goed, de galop bergopwaarts en ik voelde dat hij het in zich heeft om de sluiten. De draf heeft een goed ritme, maar daarin mag hij nog wat losser blijven in de bovenlijn.”

Twee negens voor Morricello II VH

De tweede score was voor Morricello II VH (Morricone I x Floricello). De hengst scoorde 41 punten voor het exterieur, 8.17 voor de basisgangen, 5.25 voor het vrijspringen en een 9 voor de rijdbaarheid. Zniper (Gammelenggårds Zappa x Johnson) zette de derde score neer.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl