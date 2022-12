Zweedse testwinnaar Enelzkey SR gecastreerd

Lövsta Stuteri heeft de BWP- en SWB-goedgekeurde hengst Enelzkey SR (Eldorado van de Zeshoek TN x Papillon Rouge) laten castreren. De door de familie Sleutels uit Roggel gefokte hengst werd op de SWB Bruksprov in 2020 tot kampioen van de springhengsten uitgeroepen en werd op Nederlandse bodem uitgebracht door Bart Lips.

“Het besluit om Enelzkey SR te laten castreren was alles behalve gemakkelijk. Hij was een fantastische hengst, een goede vererver wat betreft type en talent. Hij was in 2020 en 2021 één van de meest gebruikte hengsten. Zijn nafok ziet er veelbelovend uit en ze hebben al hoge scores behaald op veulenkeuringen door heel Zweden. Enelzkey had als hengst echter geen gemakkelijk leven. Hij stond in Nederland op Abbervail Stables gestationeerd en werd door Bart Lips op nationaal 1,30m-niveau uitgebracht, maar we realiseerden ons dat hij als hengst niet gelukkig was. Ook was hij als hengst niet in staat om zijn volledige potentieel tot recht te laten komen.”

Bron: FB Lövsta Stuteri/Horses.nl