Terugblik: 10 jaar kampioenen KWPN Hengstenkeuring dressuur

Deze week staat de KWPN Hengstenkeuring weer op het programma. Op vrijdag en zaterdag staat de Brabanthallen in het teken van fokrichting dressuur. Horses.nl zet voor u op een rijtje de afgelopen tien kampioenen en hoe de carrière van deze paarden.

De hegemonie van Rousseau (Ferro x Roemer) duurde van 2006 tot en met 2008. In 2006 werd zijn zoon Wamberto (mv. Voltaire) kampioen, een jaar later Blue Hors Zack (mv. Jazz) en nog een jaar later volgde Ampère (mv. Flemmingh). In 2009 brak er een nieuw tijdperk aan.

2009

In dit jaar kreeg Bordeaux (United x Gribaldi) het kampioenslint omgehangen. De door de familie Lisman gefokte hengst eindigde datzelfde jaar als kampioen van het KWPN Verrichtingsonderzoek, waarna Theo Hanzon de hengst in training nam. Met Hanzon in het zadel eindigde de hengst in 2010 op de derde plaats in de Pavo Cup finale en was in de jaren daarna succesvol in de Hengstencompetitie onder het zadel van Eva Möller.

Overstap Grand Prix

Met zijn Duitse amazone was Bordeaux in 2014 en 2015 actief in de Lichte Tour-dressuur en maakte een jaar later zijn debuut in de Grand Prix. Na het vertrek van Möller bij team Kasselmann/Schockemöhle nam Isabel Freese de teugels over, onder wie de hengst mooie internationale overwinningen behaalde. Bordeaux is eveneens succesvol in de fokkerij, met o.a. een tiental goedkeurde zonen in Duitsland en drie KWPN-goedgekeurde zonen, waaronder Lichte Tour-paard Ferdeaux.



2010

Dit jaar begon uiterst succesvol voor Gert-Willem van Norel toen zijn fokproduct Cover Story (Oscar x Corleone) benoemd werd tot kampioen. Het vervolgtraject verliep minder goed voor de donkerbruine hengst, een volle broer van Grand Prix-merrie Anne Beth. Bij het KWPN Voorjaarsonderzoek in 2010 werd de hengst wegens aanleuningsproblemen doorverwezen naar het najaarsonderzoek, maar was bij de aanlevering in oktober onregelmatig. Uiteindelijk werd hij in het voorjaar van 2011 met 75 punten goedgekeurd.

Pech bleef Cover Story achtervolgen

In 2012/2013 stelde Diederik van Silfhout Cover Story voor in de GMB Hengstencompetitie, waarin het duo een vijfde plaats bemachtigde in de finale. In februari 2014 besloot eigenaar Van Norel de hengst in te laten slapen wegens steeds terugkerende koliekaanvallen. Uit drie jaargangen nakomelingen zijn geen goedgekeurde hengsten voortgekomen. De oudste nakomelingen zijn inmiddels zeven jaar oud.



2011

Diebrecht (Zizi Top x Kennedy) werd in 2011 benoemd tot kampioen en vertrok daarna voor 150.000 euro naar Blue Hors. In Denemarken werd de hengst wel goedgekeurd, maar niet geprimeerd. Hoewel de top Blue Hors Denzel omgedoopte hengst wel slaagde voor de 10-dagen test, slaagde hij in 2011 niet voor de Deense 35-dagen test. Het is onduidelijk waar de hengst, die maar een handjevol nakomelingen heeft, tegenwoordig staat.



2012

De preferente Vivaldi (Krack C x Jazz) leverde in 2012 zijn eerste en tot dusver enige kampioen van de KWPN Hengstenkeuring. Etoine (mv. Balzflug) werd op de aansluitende KWPN Select Sale voor 58.000 euro verkocht een President Dressage Stables, maar werd nog geen maand later verkocht aan de Amerikaanse Anne Schmidt. Daar werd Etoine gespot door handelsduo Henri Ruoste-Jochen Arl en Ruost leidde de inmiddels geruinde Etoine op richting de Grand Prix. In 2017 werd de ruin wederom verkocht en nam Tinne Vilhelmson-Silfvén plaats in het zadel. Sindsdien is het stil rondom Etoine.



2013

Na drie minder succesvolle jaren werd in 2013 Franklin (Ampère x Ferro) aangewezen als kampioen. Na de HK werd Franklin voor een derde deel verkocht aan Andreas Helgstrand, werd goedgekeurd in Denemarken en slaagde als kampioen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. In 2014/2015 won Franklin de KWPN Hengstencompetitie klasse L onder Severo Jurado Lopez en bleef daarna ook uiterst succesvol in jonge paarden-rubrieken.

Succesvolle nafok

Franklin werd in november 2017 aangeschaft door een groep buitenlandse investeerders, maar staat tot op de dag van vandaag nog bij Helgstrand op stal. De hengst dekt op jaarbasis vierhonderd merries en zag vorig jaar twee veulens voor meer dan 100.000 euro worden afgeslagen op de Nordic International Sales. Van Franklin zijn meerdere zonen goedgekeurd, waaronder Kadans (mv. Jazz) en Kaliber (mv. Rubin Royal).



2014

De gitzwarte Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) is de bekroning op de hengstenhouderij van Gert-Jan en Anne van Olst. De hengst werd direct in het KWPN Voorjaarsonderzoek goedgekeurd en begon zijn carrière daarna onder Benjamin Maljaars. Hij nam onder meer deel aan de Pavo Cup finale en het WK voor Jonge Dressuurpaarden, voor Anna Blomgren in 2016 de teugels overnam en niet veel later Charlotte Fry.

Wereldkampioen

Bij Van Olst werd Glamourdale rustig doorgetraind en maakte in 2018 zijn Lichte Tour-debuut. Niet veel later behaalde hij ruim 83% in de Britse selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden, waar hij in augustus met een dijk van een proef en onder andere een tien voor zijn galop Wereldkampioen werd. De hengst wordt nu voorbereid op de Grand Prix en heeft al enkele goedgekeurde zonen.



2015

Het KWPN kreeg een zware dobber aan kampioen Handsome O (Johnson x Rousseau). In de KSS Select Sale werd de opvallende hengst voor 300.000 euro verkocht aan de Noorse amazone Alexandra Andresen en haar moeder Kristen. Zij bracht vrij kort daarna naar buiten dat de hengst hanentred en nekletsel zou hebben. Kristen Andresen spande een rechtszaak aan tegen verkoper Jan Brouwer. Vier jaar later is de strijd tussen de Noorse en Brouwer nog steeds gaande.



2016

De beeldschone Indian Rock (Apache x Vivaldi) werd in 2016 kampioen en verdiende na het KWPN-najaarsonderzoek zijn goedkeuring. De hengst eindigde in 2017/2018 op de derde plaats in de Hengstencompetitie klasse L dressuur onder het zadel van Emmelie Scholtens. Het duo eindigde vorig jaar op de negende plaats in de WK-finale. De eerste nakomelingen lijken veelbelovend. Zo leverde Indian Rock de kampioen op het BWP Veulenkampioenschap.



2017

De kampioen van twee jaar geleden, Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) is tot nu toe nog ongeslagen. Eigenaar RS2 Dressage besloot bewust om de hengst niet direct te laten deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. In 2018 stroomde hij in via de Pavo Cup, die hij met Marieke van der Putten won. Afgelopen najaar werd Jameson RS2 met een record van 90 punten goedgekeurd bij het KWPN en is komende maand in Den Bosch als grote favoriet te zien in de finale van de Hengstencompetitie klasse L.



2018

De laatste kampioen in dit overzicht is Kremlin MD (Governor x Rousseau). Voor opa Rousseau de vierde kleinzoon die het kampioenslint omgehangen kreeg. Kremlin MD werd op de KWPN Hengstenkeuring verkocht aan Andreas Helgstrand en voltooide zodoende geen KWPN-verrichtingsonderzoek. De in Denemarken geprimeerde Kremlin MD slaagde in november 2018 wel voor de Deense test. Zijn eerste nakomelingen worden dit jaar geboren.



Bron: Horses.nl