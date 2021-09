Thea (Bartele 472) draaft naar Model en dagkampioenschap in Schlüchtern

In het Duitse Schlüchtern werd Thea von der Halde Kroon Sport A (Bartele 472) zondag 26 september Model verklaard en gehuldigd als dagkampioen. Cecilia von Greifenstolz Ster, eveneens een dochter van Bartele 472 werd voorlopig kroon in de IBOP.

De rubrieken met de oudere Ster- en Kroonmerries kenden veel kwaliteit in Schlüchtern. De zevenjarige Thea von der Halde Kroon Sport A (Bartele 472 x Beart 411) van Ralf Reinhardt kreeg een eerste premie. “Hele indrukwekkende, langgelijnde merrie”, zag jury Sabien Zwaga. “Ze stapte heel goed en imponeerde in draf. Deze merrie had niet misstaan op de Centrale Keuring.”

Kampioensring

Thea liep in de kampioensring met de driejarige Gerke van de Dompstede (Wimer 461 x Beart 411) die haar gemakkelijke draf met verve showde en de vierjarige Faya vom Schladitzer See Ster (Jouwe 485 x Lolke 371) die aansprak door haar zeer fraaie rastype en goede stap. “Gerke is een goede eerstepremiemerrie maar kwam in exterieur tekort om Voorlopig Kroon te worden”, stelt Zwaga. Faya werd wel Voorlopig Kroon en reservedagkampioen.

Model

In de kampioenskeuring overtuigde Thea von der Halden, gefokt door M. Junginger, de juryleden met een sterk optreden en de merrie werd Model verklaard. ‘Keuring en fokkerij gingen hier wel samen, want Thea kreeg dit jaar een veulen van Jurre 495,’ zegt Zwaga. Thea was, niet voor het eerst, de dagkampioen in Schlüchtern.

Powerhouse Cecilia in IBOP

De vijfjarige Cecilia von Greifenstolz Ster, opnieuw een Bartele 472 x Beart 411 combinatie van Ralf Reinhardt, werd als driejarige Voorlopig Kroon verklaard op de keuring in Seelitz waar ze ook dagkampioen werd. Cecilia legde met amazone Lieke Lueks een IBOP proef af en dat ging de combinatie heel goed af: “Wat een powerhouse was deze merrie. Ze heeft een hele leuke klik met Lieke dus die kon haar optimaal voorstellen. Ze toonde heel veel kwaliteit in de basisgangen.” Dit resulteerde in 90 punten en het definitieve Kroonpredicaat voor Cecilia. Dat Cecilia tot drie weken geleden een veulen van Nane 492 opvoedde, maakt deze prestatie nog specialer.