Tiede en Tymen leveren Friese veulenkampioenen op CK

Het eerste kampioenschap op de KFPS Centrale Keuring 2021 was voor Rens fan ‘e Horne Zathe (Tiede 501 x Norbert 444) van familie Luuk de Boer uit Stiens. Kampioen hengstveulens op de Centrale Keuring is geworden Sjors van de Meikade (Tymen 503 x Pier 448) van Willem Lokhorst.

De grootramige Rens werd kampioen bij de merrieveulens. Ze werd door jury Manuel Gasseling het meest complete merrieveulen genoemd. “Een grootramig veulen met een ruime, actieve stap en veel veer en souplesse in de draf.” Reservekampioen werd Pierke fan it Ychtenfean (Ulbrân 502 x Hinne 427) van P.J.H. Andreoli, die haar mooie front combineerde met een soepele draf met mooie buiging in het achterbeen.

Op de hielen

Bij de hengstveulens werd Sjors van de Meikade op zijn hielen gezeten door Riemer van de Arebo Hoeve (Ulbrân 502 x Felle 422) van Reint Arends uit Beilen. Riemer kreeg de titel reservekampioen. Volgens juryvoorzitter Annemieke Elsinga waren de veulens beide luxe met veel rasuitstraling en een aansprekende voorhand, waarbij Sjors van de Meikade kampioen werd dankzij zijn iets ruimere schakelend vermogen in draf.

Bron: Phryso.com / Horses.nl