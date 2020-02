Tien New Forest hengsten aangewezen, The Mickle’s Moxie algemeen kampioen

Tien jonge hengsten werden goedgekeurd op de New Forest Hengstenkeuring, waaronder twee kleine maat en acht grote maat hengsten. The Mickle’s Moxie ging in de kampioenskeuring met de meeste show door de baan en werd door de jury tot Algemeen Kampioen uitgeroepen.

Het kampioenschap van The Mickle’s Moxie (stm 1.46m, Lomansheide Brent x Sander x Duke’s Forest Antares) was een mooi succes voor Bram de Groote, die niet aanwezig kon zijn wegens gezondheidsredenen. Dankzij een live verbinding via een mobiele telefoon kon hij gelukkig toch meegenieten van dit kampioenschap. De Groote’s hengst won van de andere rubriekwinnaars waaronder Noordhof’s Surprise, Spoekedammetje’s Nick, Thunbergia’s Galanthus en Blue Forest Sharon’s Star.

Tien hengsten aangewezen

Uit de 28 gepresenteerde jonge hengsten werden er tien aangewezen. Daarbovenop kregen nog acht hengsten het sterpredicaat. Hattrick Collin was de grote uitschieter. Hij imponeerde in beweging en sprong fenomenaal. Dat werd gewaardeerd met 80 punten voor het exterieur, 90 punten voor de galop en 90 punten voor alle springonderdelen. De zwarte hengst is in eigendom van de combinatie Braat uit Wenum Wiesel.

Bron: Nederlands new Forest pony stamboek.