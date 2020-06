Tinus van der Bruggen verliest tweede stammoeder binnen een week

Met grote verslagenheid meldde topfokker Tinus van der Bruggen uit Goirle dat hij binnen een week twee van zijn stammoeders heeft verloren. Nadat de legendarische Larthago op 28 mei het leven liet, volgde vandaag de moeder van onder meer de hengst I am Codex: Capitola Z op 22 jarige leeftijd.

“Ze had al een paar dagen niet gegeten. We hebben allerlei onderzoeken laten doen en uit het bloedonderzoek bleek wel dat ze ergens een ontsteking had, maar we wisten nog niet waar. Ze had geen koorts en zag eruit alsof je zo met haar naar de keuring kon gaan. Vanochtend heeft mijn vrouw nog geprobeerd haar wat appels en wortels te voeren. Toen we later terug kwamen lag ze dood in haar stal”, vertelt de gepassioneerde fokker hoorbaar aangeslagen.

Stammoeder

Capitola is een dochter van Calvaro Z x Capitol I x Laurin en komt uit de Holsteinerstam 2067. Ze bracht naast I am Codex ook het Grand Prix springpaard Cliff 67 (v. Casall ASK) van Ben Maher die eerder als hengst goedgekeurd is geweest bij Zangerheide, de aangewezen Edgar 50 (v. Guidam) en het 1.50 m springpaard Valentino Z (v. Vulkano) van Dave Maarse . Vorig jaar is haar veulen van Casall geveild voor 26.000 euro op de Prinsjesdag veiling en 14 dagen geleden is bij een draagmoeder haar laatste veulen geboren.

Bron: Horses.nl