Titelstrijd tussen fokproducten familie Hekkert: Klarinetty wint

Vorige maand op de Dag van het Gelders paard was de strijd tussen de fokproducten van Henk en Ria Hekkert al spannend, maar vandaag op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo, was het helemaal zenuwslopend voor broer en zus. Daar waar Kaya-Amanda (Alexandro P x Farrington) vorige maand nog derde werd, streed ze nu tijdens het overkampen bij de driejarigen in Ermelo tegen Klarinetty, de algemeen dagkampioene van vier weken geleden en in bezit van zus Ria. De juryleden wachtte een zware klus om tussen deze twee aansprekende merries de kampioene te kiezen. Uiteindelijk was het Klarinetty die deze eer toekwam.