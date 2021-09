Tizian fan Ass (Epke 474) behaalt Sport Elite predicaat met eerste plek in Exloo

Zondag 19 september reden Bennie van Es en Tizian fan Ass (Epke 474) op het Hippisch Centrum Exloo naar een ruime zege in de Prix St. Georges. Door een score van 69,51 % werd niet alleen de eerste plek behaalt, maar mag de Epke 474 nakomeling voortaan ook het predikaat ‘Sport Elite’ achter zijn naam zetten.

Met twaalf winstpunten in 5 wedstrijden is ruiter Bennie van Es meer dan tevreden: “We hadden natuurlijk niet zoveel wedstrijdritme door al het gedoe rondom corona, maar eigenlijk vanaf onze start in de Prix St. George deze zomer merkte ik dat Tizian het werk goed aan kan.” Met scores tussen de 68 en 72% lijkt dat bijna een understatement maar Bennie is vol vertrouwen wat betreft de hengst. “Het is gewoon echt een heel goed paard met veel kracht en uithoudingsvermogen, ik hoef niet veel te vragen want hij doet het in de baan gewoon voor me.”

Karlijn en Johanna K.

Naast Bennie en Tizian verscheen ook Karlijn van Vugt aan de start in Exloo met haar merrie Johanna K. (Stendert 447). Zij reden een keurige 62,25% en behaalden hiermee de 7e plek.

Bron: Phryso