Tobago en Bingo Ste Hermelle goedgekeurd voor BWP

De oplettende fokker had het al gemerkt. Voor de Derde fase van de BWP Hengstenkeuring zijn ook de hengsten Scuderia 1918 Tobago (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en Bingo Ste Hermelle (v. Number One d' Iso Un Prince) ingeschreven.

Beide hengsten waren tijdens de Hengstenkeuring echter op internationaal concours in Parijs, waardoor zij eerder deze week aan huis bezichtigd werden door de jury.

Tobago Z

Tobago Z is één van de meest succesvolle nakomelingen van de Grand Prix-hengst Tangelo van de Zuuthoeve. Zo won Tobago Z met Daniel Deusser al de Wereldbekerwedstrijden van Madrid en Bordeaux alsook de Grote Prijzen van Lyon en Oslo. Bovendien werd hij tweede in de Grand Prix van Aachen.

Bingo St Hermelle

Daniel Deusser nam begin 2021 de teugels over van Bingo Ste Hermelle. In slechts enkele maanden tijd toonde Bingo zich al een veelbelovende paard. Hij is nog maar 10 jaar oud en toch behaalde Bingo al de overwinning in de CSI5* Grand Prix van Valkenswaard.

