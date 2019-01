Toch geen samenwerking tussen Helgstrand en Warendorf

Andreas Helgstrand informeert Reiter Revue dat de samenwerking tussen Helgstrand Dressage en Gestüt Warendorf van de baan is. De mail kan kort worden samengevat: "We doen ieder ons eigen ding".

In oktober 2018 werd bekend gemaakt dat het Deense Helgstrand Dressage en het Duitse Gestüt Warendorf de handen ineen hadden geslagen. Er zou een uitwisseling plaats gaan vinden tussen de Helgstrand-hengsten en Warendorf-hengsten, de laatste kwamen onder het zadel bij de ruiters van Helgstrand. Dit plan is nu van de baan, in de mailwisseling wordt de beslissing door beide partijen niet verder toegelicht.

Bron: Horses.nl/Reiter Revue