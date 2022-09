Toekomsttalenten te ontdekken in online Limburgse Veulenveiling

Na een zeer geslaagde 22e editie van de traditionele Limburgse Veulenveiling op het Peelbergen Equestrian Centre, vervolgt de veiling met een online editie. Ook deze zorgvuldig geselecteerde collectie bevat springveulens met een grote toekomst in sport en fokkerij voor zich. Op 29 en 30 september kan er geboden worden op nakomelingen van hengsten als Emerald van ’t Ruytershof, Cornet Obolensky, Diamant de Semilly en Casall.

Al meer dan twintig jaar bewijst de Limburgse Veulenveiling een waardevolle brug te vormen tussen de fokkers van kwaliteitsvolle veulens, voornamelijk afkomstig uit het fokgebied rondom Limburg, en een groot internationaal koperspubliek. Een veertigtal interessante veulens verruilt via deze online editie van eigenaar.

Strikte selectie

De collectie is samengesteld door Paul en Michel Hendrix, Cor Loeffen en Stan Creemers en bevat genetisch zeer interessante veulens. Zo is het hengstveulen Charlie 707 Z (v.Cornet Obolensky) een kleinzoon van de befaamde merrie Ligie, die onder meer de 1.60m-paarden Tinka’s Hope, Show Show en Calimero of Colors leverde. Het Diamant de Semilly-hengstveulen Stylo is een rechtstreekse zoon van de internationaal 1.50m-geklasseerde merrie Cantate (v.Cantos) en het Cayetano Z-hengstveulen Special Envoy is een kleinzoon van de Grand Prix-merrie Charleen, waarmee Mikael Forsten deelnam aan het EK in 2003. Een ander toekomsttalent is de Van Gogh-zoon Spitfire, die uit dezelfde moeder komt als de 1.60m-geklasseerde Big Brother (v.Untouchable) en Dustin (v.Ustinov). Ook de stammen van Grand Prix-paarden als Winchester HS (v.Numero Uno), Plot-Blue (v.Mr.Blue), Valentina van ’t Heike (v.Nabab de Rêve), Nairobi (v.Larno) en Wieminka B (v.Cardento) zijn vertegenwoordigd binnen deze collectie. “Met onze live veiling zitten we rond de tachtig veulens écht aan onze max, en daarom komt een deel van de geselecteerde veulens in deze online veiling. Onze selectiecriteria zijn hetzelfde als voor de live veiling en daarmee biedt deze collectie kans om waardevolle investeringen te doen in de toekomst”, licht Paul Hendrix toe.

Online bieden

Vooraf registreren als bieder kan via de website van Limburgse Veulenveiling (www.limburgseveulenveiling.nl) en hier zijn ook de collectie en voorwaarden te vinden. Op vrijdag 30 september sluiten de eerste biedingen vanaf 19.00 uur.