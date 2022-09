Tokyo du Soleil-hengstveulen met 33.500 euro prijstopper op Limburgse Veulenveiling

Kwaliteit en genetisch topmateriaal werden goed gewaardeerd vanavond tijdens de 22e editie van de Limburgse Veulenveiling. Het Tokyo du Soleil-hengstveulen Soleil Especiale was als veilingtopper met een prijs van 33.500 euro één van de vier goed betaalde veulens uit de stam van Grand Prix-merrie Especiale. Als Van ’t Roosakker-nazaat deed Carlsberg van WW (v. Chacco-Blue) met een prijs van 30.000 euro eveneens uitstekende zaken tijdens deze geslaagde veiling.

Met een gemiddelde prijs van ruim 10.600 euro, op een ongekend aantal van 81 springveulens, is het gros van de fokkers zeer tevreden huiswaarts gekeerd vanavond. De Limburgse Veulenveiling heeft daarmee opnieuw bewezen een ijzersterke schakel te vormen in de afzet van kwaliteitsvolle springveulens uit het fokgebied rondom Limburg.

Especiale

Fokker Jack Verstappen had viermaal succes met veulens uit de stam die teruggaat op zijn Grand Prix- en Wereldbeker-winnende merrie Vink Especiale. Zo ontpopte de atletische, fantastisch gemodelleerde Tokyo du Soleil-zoon Soleil Especiale (mv. Numero Uno) zich tot veilingtopper met een prijs van 33.500 euro, waarmee hij in Amerikaanse handen is terechtgekomen. Voor het eveneens genetisch interessante merrieveulen Something Especiale (Emerald van ’t Ruytershof x Chacco-Blue) ontving Verstappen vanavond 21.000 euro, zij vertrekt naar Italië. Ook de uit zijn internationale 1.50m-merrie Also Especiale (v. Argentinus) gefokte Donthargos-merrieveulen Signorita Especiale bracht met 17.500 euro goed geld op voor haar fokker.

Soleil Especiale Foto Limburgse Veulenveiling

Goede prijzen

Het één-na-duurste veulen van de avond is de Chacco-Blue-zoon Carlsberg van WW, die door Wendy Warnar gefokt werd uit een 1.45m-geklasseerde halfzus van het WEG-springpaard Nelson van ’t Roosakker. Hij vertrekt naar Italië. Ook voor de naar België verkochte Encore d’Grandin (Emerald van ’t Ruytershof uit een halfzus van de Grand Prix-hengst Vagabond de la Pomme, 26.500 euro), Alice Z (Aganix du Seigneur uit een halfzus van het WEG-springpaard Nikka vd Bisschop, 25.000 euro naar Amerika), San-Tiki (Tobago Z x Indoctro, 22.500 euro naar Frankrijk) en Savage by Nature (Mylord Carthago uit de Van ’t Roosakker-stam, 21.500 euro naar Canada) werden goede prijzen neergelegd.

Kwaliteit en kopers

Goede resultaten en referenties liggen eraan ten grondslag dat fokkers dergelijke topveulens bij de Limburgse Veulenveiling aanbieden. “Het is ieder jaar een uitdaging om zo’n grote groep veulens te verkopen maar we kunnen wederom constateren dat we zowel hier op het Peelbergen Equestrian Centre als via de telefoon de juiste kopers hebben weten aan te trekken. Het succes van de veiling hangt enerzijds samen met een sterke collectie veulens, en anderzijds met het hebben van de juiste klanten. We hebben vanavond weer gezien dat kwaliteit dan goed betaald wordt, en daarmee hebben we een hoop fokkers en kopers tevreden kunnen maken vandaag”, besluit Paul Hendrix. Deze week komt er nog een veertigtal beloftevolle veulens onder de virtuele hamer in een online editie van de Limburgse Veulenveiling en het bieden op deze veulens sluit op vrijdag 30 september vanaf 19.00 uur.

