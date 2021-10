Tomas, Johnny Cash en Hebbe behouden kopposities in finales Subtop K&PP Kampioenschap

Onder het genot van een heerlijk nazomer zonnetje wisten alledrie de nummers 1 van gisteren hun koppositie te behouden op de Subtop finale middag van het K&PP Kampioenschap 2021 te Harich. Britt Muis en Tomas fan ’t Wegje (Maurits 437) haalden de kampioenstitel binnen door een indrukwekkende en moderne kür op muziek die goed was voor 69,250%. Hiermee zette zij zichzelf op twee punten verschil van de nummer 2, Leonie Evink en Ulbe 506 (Anders 451) die succesvol hun debuut in de klasse ZZZ maakten.

Hoogste score van de dag werd behaald door Dana van Lierop en de swingende Johnny Cash (Tsjalle 454) die met 75,125% met kop en schouders boven de concurrentie uitstak in de Lichte Tour. Hennie Roffel zette met Renske Carmen fan de Visscherwei Model Sport Elite de tweede kür van de rubriek neer, die goed was voor 70,438%. De nummer twee van gisteren, Bennie van Es met Tizian van Ass (Epke 474) verschenen helaas niet aan de start vanwege ziekte.

‘Goede kür-muziek essentieel’

Alle combinaties in de subtop reden vandaag hogere percentages dan gisteren, maar de punten werden zeker niet weggegeven volgens jurylid dhr. Hamoen; ‘Deze punten hadden we ook gegeven bij een reguliere wedstrijd. Dus het niveau was zeker hoog vandaag’. Toch was er ook een puntje van aandacht volgens de heren van de jury deze middag. ‘Goede muziek voor een kür is echt belangrijk, we hebben helaas vandaag toch wel veel combinaties gezien die met betere muziek ook een kwalitatieve betere kür neer hadden kunnen zetten.’

Lekker weekend voor Britt

Het weekend werd heerlijk afgesloten voor Britt Muis, die ook bovenaan bleef staan in de Zware Tour met haar It’s Britt’s Hebbe (Olgert 445). Hun constante kür werd beloond met 67,438% waarmee ze Debby de Graaf en Kai Galloper (Uldrik 457) en Marsja Dijkman met MGPMGP Geke fan ‘e Beijemastate (Beart 411) voorbleef.

Bron: Phryso