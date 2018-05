Tonny Aan de Stegge TCN Fokker van het Jaar

Kaiser Milton werd gefokt door Tonny Aan de Stegge, die moeder Kaiser’s Els (volle zus van Kaiserdom TSF en Kaiserkult TSF) kocht bij Sien Spekenbrink, nadat Henk Spekenbrink in 2008 overleed. “Henk Spekenbrink was een goede vriend van me en ik heb de laatste drie merries bij zijn vrouw Sien gekocht, daaronder ook de moeder van Kaiser Milton.” Aan de Stegge verkocht het hengstveulen, toen nog Milton-Els geheten als eerbetoon aan de Els-fokkerij van Spekenbrink, voor 15.000 euro aan Jan Pieter Dalsem op Veulenveiling Prinsjesdag.

Ter dekking

Dalsem liet de hengst klaarmaken voor de Trakehner keuring, waar hij tot kampioen werd gekroond en voor 320.000 euro verkocht aan Burkhard Wahler. Maar volgens Burkhard Wahler was de Millennium-zoon bij aankomst op Klosterhof Medingen kreupel en hij wilde hem reclameren. Na wat moddergooien tussen Wahler en het Trakehner Verband kwam de hengst toch weer terug op Medingen en staat hij dit seizoen gewoon ter dekking als ‘een hengst met alle mogelijkheden‘. Op de Klosterhof-hengstenshow, waar Kaiser Milton aan de hand werd gepresenteerd, zei Wahler: “We zijn er nog niet uit met Kaiser Milton, maar ik wil hem de fokkers niet onthouden. Deze hengst kan zoveel goeds doen in de fokkerij.”

Doruto Memorial

De andere TCN-prijs, de Doruto Memorial, wordt vergeven aan een Trakehner (of Trakehner persoon) die veel voor het ras en de bekendheid van het ras heeft gedaan. Dat kan zijn door uitzonderlijke sportieve prestatie maar dat kan ook door in het nieuws te zijn geweest op een opvallende manier. De prijs hoort te gaan naar een Trakehner of persoon die meer dan gewoon bijdraagt aan de Trakehner belangen. Hier was de prijs voor de veertienjarige Ike (v. Kasparow) van Claire Verheijen. De op de Berkenhoeve Ike heeft al successen gevierd in de eventing sport, in de springsport én in de dressuursport.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/TCN