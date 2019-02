Topvererver Cardento is niet meer

"Afgelopen nacht heeft Cardento in stilte afscheid genomen," zo meldde VDL Stud zelf op hen website vandaag. De hengst bereikte dit jaar de leeftijd van 27 jaar. Cardento (v.Capitol I) was een belangrijke hengst voor de VDL Stud. Zonen als Carrera VDL, Grand Slam VDL en Dakar VDL zullen nu bij VDL de hengsten zijn die Cardento's genen voortzetten in de fokkerij.

Onder het zadel van Peter Eriksson won de hengst drie zilveren medailles op de Europese Kampioenschappen in Arnhem, de Olympische Spelen in Athene, en de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera. Cardento is van onschatbare waarde voor de fokkerij, en heeft een totaal van 90 nakomelingen op 1,60m niveau. Zacramento, Flip’s Little Sparrow, Carisma, Jativia, en H&M Cue Channa lopen allemaal op het hoogste niveau in de sport. De Capitol I-zoon staat door zijn nakomelingen op nummer acht van de WBFSH Sire Rankings.

Bron: VDL Stud/Horses.nl