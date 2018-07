Topvoetballer Thomas Müller wordt een echte paardenhandelaar

De topper van de veulenveiling op de Global Champions Tour-etappe in Berlijn, georganiseerd door het Holsteiner Verband, het Westfaalse stamboek en het DSP, was ook een nakomeling van Cornet Obolensky. Chapeau Clique (Cornet Obolensky x Quick Star) wisselde voor 20.000 euro van eigenaar. Gemiddeld werd er bijna 16.000 euro voor de springgefokte veulens betaald.

1. Cool Lady (Colman – Quantum) 12.000,00 euro

2. Big in Berlin (Big Star – Cento) 19.000,00 euro

3. Kurfürstin (Kannan – Calido) 14.000,00 euro

5. Final Score, (For Pleasure – Nabab de Reve) 17.500,00 euro

6. Cornet’s Candice(Cornet Obolensky – Nabab de Reve) 13.000,00 euro

7. Cascovisto (Cascadello I – Levisto) 15.000,00 euro

8. Quentchen Glück (Quasimodo van de Molendref – Cornet Obolensky) 15.000,00 euro

9. City Banking (Comme il faut – Balou du Rouet) 18.000,00 euro

10. Quiwi Air II (Quiwi Dream – Com Air) 12.000,00 euro

11. Obsession (Ogano Sitte – Chacco-Blue) 18.500,00 euro

12. Chapeau Cleaque (Cornet Obolensky – Quick Star) 20.000,00 euro

Gemiddelde: 15.818,18 €

Bron: Paardenkrant-Horses.nl