Total McLaren ook in Oldenburg goedgekeurd

De Duitse dependance van Helgstrand Dressage kreeg gisteren bezoek van de Oldenburger hengstenkeuringscommissie. In Hagen keurden ze de driejarige Totilas-zoon Total McLaren goed. De zwarte hengst was één van de blikvangers van de KWPN-hengstenkeuring dit jaar.

Op de KWPN hengstenkeuring toonde Andreas Helgstrand al serieuze belangstelling voor de zwarte, Oldenburgs geregistreerde parel van eigenaar Ad Valk. McLaren werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, maar vlak na de keuring verkocht Valk de Totilas-zoon aan Helgstrand en de familie Kasprzak.

10 voor interieur

Helgstrand stelde Total McLaren voor op de Deense hengstenkeuring waar hij werd goedgekeurd. Daarna sloot hij de 14-dagentest goed af. De hengst scoorde een 10 voor het interieur, 8 voor stap en draf, 8,5 voor galop, 9 voor de rittigkeit van de jury en een 8,5 voor de rittigkeit van de gastruiter.

Silberaster OLD

In Hagen kreeg Total McLaren zijn dekbrevet voor het Oldenburger Verband, waar hij ook geregistreerd is. Hij is een kleinzoon van Bundeschampionat kampioene Silberaster OLD. De dochter van Sandro Hit won onder Helen Langehanenberg brons bij het WK voor vijfjarige dressuurpaarden.

Bron Helgstrand Dressage/Horses.nl