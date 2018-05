Glock heeft op haar facebookpagina bekend gemaakt dat Total US (Totilas x Sir Donnerhall) drager is van het gendefect dat WFFS kan veroorzaken. De verdenking was er reeds omdat een fokker een veulen van Total US uit een Everdale-merrie met alle WFFS-kenmerken verloor. De hengst blijft (via diepvriessperma) beschikbaar, al eist Glock wel dat fokkers die de hengst willen gebruiken een negatief testresultaat van hun merrie overleggen.