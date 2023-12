Totilas-dochter Oasis S hoogste dagscore IBOP De Mortel

Marian Dorresteijn en Petro Trommelen beoordeelden gisteren 18 merries in de IBOP in De Mortel. Zeventien van hen slaagden, waaronder zes met 80 punten of hoger. De hoogste dagscore van 86 punten werd behaald door de vierjarige Oasis S (Totilas x Ampère, fokker C. Spijkers-van de Voorst uit Gilze) van A.J.A. van der Veeken uit Oude-Tonge.

Met een 9 voor de galop en 8,5’en voor alle andere onderdelen kwam Oasis S tot de fraaie score van 86 punten. “Deze merrie is duidelijk een kind van haar vader en valt op met een heel goed gebruik van het achterbeen. In galop kan ze al heel mooi het gewicht op het achterbeen opnemen en heeft ze veel afdruk. Ze draaft met veel afdruk, tact en kan daarin heel fijn verruimen en verkorten. Ook haar stap is krachtig, ruim en met goede tact. Aansluitend hebben we deze sterk gebouwde merrie met 75 punten voor exterieur kunnen opnemen in het stamboek en keur verklaren”, vertelt Marian Dorresteijn.

Complete dressuurpaarden

De Imposantos-dochter One Moment (uit Egilia Dice elite IBOP-dres sport-dres d-oc van Ampère, fokker A.J.J.M. Bekkers-Dobbelsteen uit Heeswijk-Dinther) van M. van de Lee uit Oss liep heel lichtvoetig naar een score van 82,5 punten. Voor haar draf en galop kreeg ze 8,5’en. “Deze merrie heeft een ruime, zuivere stap waarin ze wat meer souplesse zou mogen tonen. Ze draaft met een mooi voorbeengebruik en kan goed schakelen in beweging. In galop valt ze op met haar goede ruimte en galop, daarnaast laat ze zich heel fijn bewerken en maakt ze een sympathieke indruk.” Ze kon opgewaardeerd worden naar 75 punten voor exterieur en kon daardoor als elitemerrie huiswaarts keren.

De Liverpool TC-dochter Phenomé TC (uit Heriti ster PROK van Vitalis, fokker Tim Coomans uit Oud-Beijerland) van Joop van Uytert en Familie Van Vliet liep naar 82 punten, waarmee ze direct keur werd. “Deze driejarige merrie beweegt met veel tact en een goed ondertredend achterbeen. Ze stapt ruim, ze draaft met veel afdruk en heeft daarin goede balans. De galop is bergopwaarts, goed gedragen en ze heeft daarin geen snelheid nodig. Al met al is ook dit een heel compleet dressuurpaard.”

Getoond talent

Twee merries slaagden met 80,5 punten: Marzanne GLN (Dream Boy uit Fame GLN stb d-oc van Burggraaf) van fokker G.A.E.M. van der Linden, die daarmee elite werd, en Paz! (Le Formidable uit Fay ster d-oc van Fürst Romancier) van fokker J.J. Veltman uit Sint Agatha. “De Dream Boy-dochter viel op met haar goede houding. Ze beweegt heel lichtvoetig en met veel souplesse. Ze had destijds op de stamboekkeuring al zeer goede punten gekregen (85/90, red.) en liet vandaag een fijne verrichting zien, waarbij ze nog iets meer afdruk had mogen tonen voor hogere punten. De driejarige Le Formidable-dochter Paz! beweegt van nature ook mooi bergopwaarts. Het is een deftige verschijning met veel looplust. Ze stapt met een goed lichaamsgebruik en draaft en galoppeert met goede tact, ruimte en houding. Wel was ze nog wat wisselend in de verbinding en aanleuning.”

Op precies 80 punten kwam Pommerona (Grand Galaxy Win uit Evirona elite IBOP-dres PROK van Don Romantic) van fokker Bas Wilschut uit Bosschenhoofd uit. “Dit is een aansprekende merrie met goede verbindingen in haar model, die aansluitend met 80 punten voor exterieur kon worden opgenomen, waarmee ze direct keur werd. Ze beweegt bergopwaarts, met goede tact, balans en lichtvoetigheid. Voor alle onderdelen hebben we haar een 8 kunnen geven en deze sympathieke merrie werd netjes voorgesteld.”

