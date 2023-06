Totilas x De Niro-zoon met 45.000 euro duurste in Grand Prix Sales

De online Grand Prix Sales van dressuurveulens liep 21 juni af en Thibault S (Totilas x De Niro x Sandro Song) was de veilingtopper. Het Oldenburgs geregistreerde hengstveulen werd voor 45.000 euro afgeslagen. Veertien dressuurveulens kwamen onder de virtuele hamer. De gemiddelde prijs kwam op 17.300 euro.

Het zwarte hengstveulen Thibault S is interessant gefokt. De wereldberoemde Totilas is zijn vader en zijn moeder Loretto II S (v. De Niro) komt uit La Traviata, de volle zuster van topvererver Sandro Hit.

Nog drie veulens kwamen boven de 20.000 euro. Het hengstveulen TX Texel (Glamourdale x Ferro x Farmer) was met 28.000 euro de op een na duurste van de veiling. Daarna kwam met 26.000 euro Escalido JM (Escaneno x Sandro Hit x Wolkentanz).

Tesla Coil DSV (Las Vegas x Charmeur x Negro) bracht 20.000 euro op en was het duurste merrieveulen. haar moeder Hestia-Nomia is een halfzus van Florenca (v. Vivaldi). Ze leverde de goedgekeurde hengsten Jack Sparrow, Kaiser Weltino en de in 2023 goedgekeurde KWPN-hengst Pitch Perfect.

Bron Horses.nl