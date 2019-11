78.000 euro voor reservekampioen Trakehner keuring

De Trakehner keuring 2019 zal niet de boeken in gaan als de meest kwaliteitsvolle. Dat is ook enigszins terug te zien in de prijzen die werden betaald voor de hengsten in Neumünster. De kampioen kwam niet in de veiling, de reservekampioen werd de topper met een prijs van 78.000 euro. De springtopper van de keuring, Taryk (Lücke x Hirtentanz), werd voor dat bedrag eigendom van de combinatie Gestüt Elmershausen en Panker. Gemiddeld werd er voor de goedgekeurde hengsten 38.083 euro betaald.

De premiehengst Karim Doré (Perpignan Noir x Insterburg) werd voor 59.000 euro geveild en de vierde premiehengst Kronberg (Schwarzgold x Latimer) werd afgeslagen voor 50.000 euro. De niet-goedgekeurde hengsten werden in Neumünster voor gemiddeld 15.944 euro afgeslagen. Hier was Emyliano (v. Ivanhoe) met een prijs van 25.000 euro de topper.

Tweejarige merrie voor 70.000 euro

Naast de hengsten kwamen zoals gebruikelijk ook rijpaarden, merries en veulens onder de hamer op de Trakehner keuring. Topper was hier de tweejarige merrie Nightingale (v. Scaglietti) met een prijs van 70.000 euro. Bij de rijpaarden was Nahimba (v. Münchhaussen) de duurste met een prijs van 28.000 euro. Topper bij de veulens was Feldstein (v. Freiherr von Stein).

