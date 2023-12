Allrounder Deinheart met 62.000 euro topper Trakehner veiling, 61.000 euro voor Herakles-merrie

Met een prijs van 62.000 euro is de negenjarige ruin Deinheart (v. Dürenmatt) de topper geworden van de Trakehner rijpaardenveiling op de hengstenkeuring in Neumünster. En voor die prijs heeft de koper een ultieme allrounder: de voormalig goedgekeurde hengst loopt dressuur (M**/ZZ-L), springt (L), weet de weg in de cross en kan voor de kar. Bij de fokmerries was de topprijs voor Pastorale (v. Herakles), de driejarige merrie werd geveild voor 61.000 euro.

Met 62.000 euro was Deinheart met afstand het duurste rijpaard en de enige die over de 50.000 euro ging. De op één na hoogste prijs was voor de ruin Heisser Stein (v. Freiherr vom Stein) met 38.000 euro.

Prijzen rijpaarden

Pastorale duurste fokmerrie

De driejarige merrie Pastorale (Herakles x Le Rouge) was met 61.000 euro de duurste fokmerrie. Heel dicht bij die prijs in de buurt kwam de eveneens driejarige Kalahari (v. Millennium), die in Neumünster derde werd in het merriekampioenschap. De Millennium-dochter werd geveild voor 60.000 euro.

Nederlandse inzendingen

De door Stal Krol ingebrachte Trakehner merrie Singapore (v. Easy Game) werd afgeslagen voor 19.000 euro. De door Rene Franssen gefokte Ezora (v. Millennium) werd voor 20.000 euro afgeslagen.

Prijzen merries

