Collectie Trakehner keuring 2021: 38 hengsten geselecteerd, vijf van Freiherr vom Stein

De selectie voor de Trakehner keuring 2021 (14-16 oktober a.s.) is bekend: 38 hengsten zijn toegelaten tot de keuring. Het gaat om hengsten van 25 vaders, waarbij de invloed met name Easy Game weer zeer groot is. Freiherr vom Stein (v. Millennium) is topleverancier met vijf zonen, zijn vader Millennium (v. Easy Game) heeft er vier op de keuring en de Millennium-zonen Ivanhoe (2), Helium en Hopkins brengen het totaal op 13 hengsten uit de Millennium-Easy Game-lijn.

Het was september 2017 dat Freiherr vom Stein alle ogen op zich gericht kreeg op de Bundeschampionate. De Millennium-zoon was een publiekslieveling in Warendorf en het is dus niet gek dat in het daar op volgende dekseizoen (2018) veel Trakehner fokkers voor de bruine hengst kozen. De producten uit die dekkingen werden in 2019 geboren en verschijnen dus dit najaar op de keuringen in Duitsland.

16 van 38 uit Kostolany-lijn

Het Trakehner Verband meldt trots dat de 38 geselecteerde hengsten afstammen van 25 vaders, al gaan veel van de hengsten terug op één lijn. De in de sport ook succesvolste Trakehner vaderlijn is daarbij het best vertegenwoordigd, die van Kostolany (-Gribaldi-Easy Game-Millennium). In totaal komen 16 van de 38 geselecteerde hengsten uit deze lijn.

Bezoekers welkom

Bezoekers zijn (mits gevaccineerd/getest/genezen) ook weer welkom op de keuring dit jaar. Er zijn weer meer tickets beschikbaar voor hét Trakehner feest van jaar.

Bron: Horses.nl