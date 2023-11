Deens Trakehner-stamboek wil meer controle op paardenwelzijn

Het Deense Trakehner-stamboek (Trakehner Avlsforbundet) heeft in een persbericht naar buiten gebracht vanaf komend jaar de vinger meer aan de pols te houden wat betreft het paardenwelzijn. Het stamboek zal fokkers en ruiters voorafgaand aan keuringen en evenementen informatie verstrekken waarin verduidelijkt wordt hoe een (jong) paard voorgesteld dient te worden. Dit wordt gecontroleerd door technisch afgevaardigden van de DRF. Het TAF roept andere stamboeken op dit voorbeeld te volgen.

De informatie en regels worden op keuringen en evenementen ook op displays getoond, zodat fokkers, eigenaren en ruiters nergens meer over hoeven te twijfelen. Juryleden wordt gevraagd de beoordeling te staken als een paard niet volgens de gestelde reglementen wordt voorgebracht of voorgereden, met diskwalificatie als gevolg. Volgens het TAF is het paard wel weer welkom als het correct aangeboden wordt.

Geen deelname voor elders uitgesloten deelnemers

In de toekomst laat het TAF ook geen fokkers, eigenaren of ruiters meer toe die elders, zoals bijvoorbeeld bij het DRF of andere sport- of fokkerijverenigingen, zijn uitgesloten van deelname meer toe. Het TAF roept andere stamboeken in het persbericht op om ook soortgelijke maatregelen te treffen.

Bron: Ridehesten