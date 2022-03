Op de hengstenkeuring van het Deense Trakehner stamboek heeft de hengst Party Look (His Moment x Zauberfürst) groen licht gekregen. De hengst is gefokt door Beate Heise en in het bezit van Heinrich D. Brähler.

Party Look is een zoon van de Millennium-zoon His Moment en komt uit de merrie Pecunia (mv. Herzruf).

Bron: Trakehner Verband