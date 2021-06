Drie tienen en recordscore voor Trakehner-merrie Salvana’s Helena

Op de Zentrale Stuteneintragung (merriekeuring) van het Trakehner Verband in Hannover werd er een recordscore behaald door Salvana's Helena (Helium x Kaiserdom). De merrie van Helmar Bescht kreeg maar liefst drie tienen (draf, galop en totaalindruk), negens voor type en de stap en achten voor haar lichaamsbouw en fundament. Daarmee kwam ze uit op een nog nooit eerder behaalde score van 64 punten.

Salvana’s Helena is gefokt door ZG Rüdel en is een volle zus van de Jahressiegerstute van 2020, Helene. Met haar score van 64 punten lijkt Salvana’s Helena dit jaar een goede kanshebber om de titel van haar zus over te nemen. Uit deze merrielijn komen meerdere goedgekeurde hengsten, waaronder Handryk, Herzog von Nassau en Hamilton.

Nog meer tienen

Vijf dagen na de ZSE nam Salvana’s Helena deel aan de merrietest in Schlieckau. Daar kreeg ze een 9,11. Voor de draf en galop konden de juryleden tienen kwam, er werd maar liefst zeven keer het cijfer 9,5 genoteerd en drie keer een negen. Voor het vrijspringen kreeg de merrie een negen.

