Een Horses kerstcadeau: Het prachtige verhaal van de Trakehner kampioen 2022 Kaiser’s Erbe

Als bedankje voor de dik 17,5 miljoen pageviews die de Horses-statistieken dit jaar laten zien, heeft de redactie van Horses.nl een kerstcadeau voor u. Het verhaal over de Trakehner kampioen 2022 Kaiser's Erbe, die werd gefokt door wijlen Tonny Aan de Stegge en op de keuring voorgesteld door Gerrit en Leontine ter Harmsel en Toon van Osch.

Het verhaal van de Trakehner kampioen 2022 kan zo doorgaan als een kerstverhaal. Een verhaal over paardenmensen die elkaar helpen, over Enters noaberschap in een steeds verder individualiserende wereld. Fokker wijlen Tonny Aan de Stegge nam de moeder van Kaiser’s Erbe (Kaiser’s Els) over van zijn goede vriend Henk Spekenbrink, toen die overleed in 2008. In 2020 ging de merrie weer in andere Enterse handen over toen Aan de Stegge overleed: Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink fokken nu verder met Kaiser’s Els en stelden Kaiser’s Erbe (samen met Toon van Osch) voor in Neumünster.

Henk Spekenbrink

Het verhaal van Kaiser’s Erbe, de kampioen van de Trakehner keuring 2022, begint bij Henk Spekenbrink. Die had de supermerrie Kaiser’s Els (Van Deyk x Gajus) aangeschaft, de volle zus van de Grand Prix-hengsten Kaiserdom TSF, Kaiserkult TSF en Kaiseradler. In 2008 kwam Spekenbrink te overlijden en daar kwam zijn goede kameraad Tonny Aan de Stegge in het spel: die had hem beloofd de Els-fokkerij voort te zetten. Zo geschiedde ook: hij kocht de beste merries van Sien Spekenbrink. “Henk Spekenbrink was een goede vriend van me en ik heb de laatste drie merries bij zijn vrouw Sien gekocht”, vertelde Aan de Stegge in 2017 in De Paardenkrant, het jaar dat het eerste door Spekenbrink gefokte veulen uit Kaiser’s Els (Kaiser Milton v. Millennium) kampioen werd in Trakehnen.

Tonny Aan de Stegge met Kaiser Milton – Foto: Trakehner Verband

Buurman van Enterbrook

Tonny Aan de Stegge overleed begin 2020, maar dat betekende niet het einde van zijn fokkerij. Zijn buren (en eveneens goede kameraden) Gerrit en Leontine ter Harmsel namen zijn merries over. “Echte Enterse erfstukken zou je het kunnen noemen: het verhaal van deze merries en nu ook deze hengst is wel heel speciaal.”

“Tonny woonde tegenover ons en hij kwam hier heel veel over de vloer. Vaak een paar avonden in de week koffiedrinken en op zondag was hij ook altijd hier. Wij deden ook de complete begeleiding van de merries en samen kozen we ook de hengsten uit. In overleg met hem hebben we afgesproken dat wij zijn merries zouden overnemen. In eerste instantie wilden we dat samen met zijn vrouw doen, maar die overleed twintig dagen na hem.”

Nooit gezien

De Trakehner kampioen 2022, Kaiser’s Erbe (v. Easy Game) komt uit een draagmoeder en kwam tot stand middels ICSI: in 2015 had moeder Kaiser’s Els een zeer zware bevalling, waarbij ze een bloeduitstorting in de baarmoeder kreeg en ook de eierstokken beschadigd raakten. “Kaiser’s Els kan zelf niet dragen omdat ze iets heeft aan eierstokken, in goed overleg met Tonny zijn we in 2019 overgestapt op ICSI en dat lukte. Die merrie is dat ook zeker waard: ze heeft drie broers die op Grand Prix-niveau lopen en ook al twee nakomelingen gegeven die het goed doe in de sport.” Een Rousseau uit Kaiser’s Els loopt Zware Tour en de elitemerrie Hofdame-Els (v. Connaisseur) op Z2-niveau, met de inmiddels overleden Kaiser Milton en Kavalli, beide van Millennium, leverde ze al twee goedgekeurde hengsten.

De erfenis van keizer

“Tonny heeft helaas het veulen nooit kunnen zien omdat hij in februari 2020 overleed.” Zijn overlijden zorgde dat Kaiser’s Erbe zijn naam kreeg: “Tonny zijn bijnaam was keizer en zo zijn we op Kaiser’s Erbe gekomen: de erfenis van keizer.”

Helft verkocht

Als veulen verkocht het echtpaar Ter Harmsel de helft van Kaiser’s Erbe aan Trakehner man Toon van Osch en Kaiser’s Erbe vertrok naar de in Duitsland woonachtige Gerard Geling, die hem opfokte en voorstelde op de keuring. Dat de hengst kampioen werd, was voor Ter Harmsel een mooie opsteker in dit moeilijke jaar. “Ik heb hem niet zien opgroeien, maar dat hij tot de toppers van de jaargang wist ik wel. De Trakehner hengstenkeuringscommissie komt ook voorafgaand aan de keuring meermaals kijken bij de training en zij lieten al wel doorschemeren dat hij tot de top van de jaargang behoorde. Maar dat hij echt de kampioen zou worden, dat hadden we toch niet verwacht”, zegt Ter Harmsel, die het hele weekend in Neumünster was.

Voor Ter Harmsel ging er daar een nieuwe wereld open. “Het is niet te vergelijken met andere keuringen, maar ik vond het wel een heel plezierige keuring. Er wordt echt de tijd genomen voor de hengsten, dierenwelzijn speelt een zeer grote rol en het publiek is erg enthousiast.”

Goede zaken

Met Kaiser’s Erbe en zijn volle broer of zus (een embryo dat geveild werd) deed Ter Harmsel ook nog eens goede zaken in Neumünster. Kaiser’s Erbe werd voor 170.000 euro geveild en een embryo met een volle broer of zus bracht direct daarna 23.000 euro op. “We hebben vorig jaar succesvol met ICSI twee embryo’s gespoeld van Kaiser’s Els. Voor de keuring dachten we: als het iemand niet lukt om Kaiser’s Erbe te kopen, heeft hij of zij direct daarna nog een keer de kans om een volle broer of zus te kopen.”

Eerste kampioen van Easy Game

Kaiser’s Erbe is overigens ook de eerste Trakehner kampioen van Joop van Uyterts Easy Game, die voor het vaderschap van de toppaarden Dalera en Hermès tekende, maar ook voor de nieuwe Trakehner Hengst van het Jaar Millennium, die inmiddels al meer dan 100 (!) goedgekeurde zonen heeft.

Kaiser’s Erbe (v. Easy Game) Foto: Trakehner Verband/Lafrentz

De redactie van Horses.nl wenst u fijne kerstdagen!



Dit artikel verscheen eerder in De Paardenkrant