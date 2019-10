Europees bronzen TSF Dalera BB Trakehner van het Jaar

Na een jaar vol hoogtepunten is TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) gekozen als Trakehner van het Jaar. Onder Jessica von Bredow-Werndl maakte ze dit jaar een verpletterende indruk op onder meer CHIO Aken en het Europees kampioenschap in Rotterdam. Daar liep het duo, na teamgoud in de landenproef, naar individueel brons in de kür op muziek en tikte daarbij bijna de 90% aan. Insterburg TSF (Hohenstein x Giorgio Armani) is uitgeroepen tot Trakehner Hengst van het Jaar.