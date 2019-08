Evita-dochters winnen Trakehner Landesschau Rheinland

Slechts één keer in de zeven jaar wordt in Rheinland - waar ook Nederland onder valt - de Trakehner Landesstutenschau gehouden. Net zoals zeven jaar geleden viel ook dit keer de eer ten deel aan Evita-familie, die werd uitgeroepen tot beste familie. De reeds overleden Evita XII (Schwadroneur x Cannon Row xx) werd dit jaar vertegenwoordigd door dochters Evviva, Evora, Elize en Elke.

In 2012 werd was de stammoeder zelf nog aanwezig op de Landesstutenschau. Dochter Elvira werd toen ook nog eens uitgeroepen tot kampioensmerrie, net als haar moeder zeven jaar daarvoor. Evita XII kwam destijds drachtig van Evviva vanuit Denemarken naar de stallen van Flip Willemsen in Nederland. Na zijn overlijden zette dochter Jikkie de fokkerij voort.

Sasuela

Dit jaar ging de kampioenstitel van de merries niet naar een telg uit de Evita-familie, maar naar de achtjarige Sasuela (Oliver Twist x Biotop). Zij is een volle zus van de goedgekeurde hengsten Singolo en Sir Oliver. Het hengstveulen van de merrie werd overigens als kampioen van het Fohlenchampionat uitgeroepen.

Bron: Horses.nl/Trakehner Rheinland