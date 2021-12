Groen licht voor twee Trakehner-hengsten

Op de nakeuring van het Trakehner Verband in Elmshorn hebben twee hengsten groen licht gekregen. Het betreft de Kentucky-zoon Dreivierteltakt, die is gefokt uit een volle zus van de Grand Prix-hengst Distelzar (Gribaldi x Arogno), en de vierjarige Lilienthal (Lücke x Rheinklang), reeds winnaar van de 50-dagen test in Stadl Paura.