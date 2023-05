Gustav Rau-Medaille voor Lars Gehrmann

Lars Gehrmann heeft de zilveren Gustav Rau-Medaille uitgereikt gekregen. Gehrmann is al dertig jaar lang fokkerijleider en algemeen directeur van het Trakehner Verband. Op 31 mei legt hij zijn taken neer en draagt hij het stokje over aan Neel-Heinrich Schoof.

Lars Gehrmann, journalist en afgestudeerd landbouwkundig ingenieur, werkte voor hij bij het Trakehner Verband aan de slag ging, enige tijd bij het Oldenburger Verband. Zijn carrière bij het Trakehner Verband begon hij als plaatsvervangend fokkerijleider. In 1993 werd hij fokkerijleider en twee maanden later ook algemeen directeur. Eén van de hoogtepunten uit zijn professionele carrière is de viering van het 275-jarig jubileum van de voormalige hoofdstoeterij van Trakehnen, waarvoor hij in 2007 naar Jasnaya Polnaya reisde. Het sportieve hoogtepunt waren de gouden medailles die Trakehner-merrie TSF Dalera BB en haar amazone Jessica von Bredow-Werndl in 2021 wonnen op de Olympische Spelen en de Europese kampioenschappen.

Bron: Züchterforum/Horses.nl