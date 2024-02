Gut Staffelde sluit hengstenstation, elitehengst Helium geruind

Het hengstenstation van Trakehner Gestüt Gut Staffelde is er vanaf dit jaar niet meer. Gestüt Gut Staffelde meldt daarnaast dat de elitehengst Helium (Millennium x Induc), de vader van de drie kampioenshengsten Ferrari Forever, Rheinglanz en Kap Verde, geruind is. "In verband met onze sluiting hebben we besloten om Helium als ruin een paardwaardig leven te laten leiden."

“Het leven van een dekhengst gaat vaak gebukt onder grote hormonale stress. Helium heeft, vooral na het verwijderen van één oog, veel last van ontmoetingen met andere paarden”, aldus Gestüt Gut Gaffelde. Helium raakte vorig jaar een oog kwijt door een infectie.

Sportieve carrière

Helium werd in 2015 als reservekampioen en premiehengst goedgekeurd op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster. Hij kwam daar in de aansluitende veiling voor 170.000 euro in handen van Gestüt Gut Gaffelde. In het voorjaar van 2016 behaalde hij de hoogste score in de 14-dagentest in Schlieckau (8,58 gemiddeld) en in maart 2017 scoorde hij in de sporttest in Verden een 8,02. Het jaar daarop ging hij in de sporttest in Verden opnieuw over de acht met een 8,15. In 2022 liep hij met Natalie Soujon zijn laatste wedstrijden op Lichte Tour-niveau.

Kampioenen en premiehengsten

Als vaderdier heeft Helium al de nodige successen achter zijn naam. Zo tekende hij voor het vaderschap van de Trakehner kampioenshengsten Rheinglanz, Kap Verde en Ferrari Forever, de premiehengst Dameron en de goedgekeurde hengst Olymp.

Bron: Horses.nl/Gestüt Gut Staffelde