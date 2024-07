Hengstveulen uit ‘laatste’ jaargang Easy Game veilingtopper op Trakehner Bundesturnier

Op de veulenveiling op het Trakehner Bundesturnier was het de vorig jaar overleden Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur) die de topper van de veiling bracht. Het hengstveulen Zaubergraf (mv. Interconti) wisselde voor 41.000 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Zaubergraf werd vorig jaar verwerkt in mei, twee maanden voor het onverwachte overlijden van Easy Game. Hij zal, omdat er nog diepvriessperma beschikbaar is, niet helemaal uit de laatste jaargang van Easy Game komen. Zaubergraf is gefokt uit de volle zus van de goedgekeurde hengst Zauberfürst (Interconti x Caprimond).

20.000 euro of meer

Belgische kopers sloegen hun slag met het hengstveulen Tryon (Glücksruf I x Hirtentanz). Het springgefokte veulen uit een volle zus van premiehengst Tarison werd voor 30.500 euro afgeslagen. Sir Sunrise (Kenneth x Grimani), die is gefokt uit de halfzus van Grand Prix-hengst Singolo, bracht 23.000 euro op. Henri (His Moment x Saint Cyr) wisselde voor 21.000 euro van eigenaar.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl