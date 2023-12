HK Trakehnen 2023: 350.000 euro voor kampioen Kap Verde

Kersvers kampioen Kap Verde (Helium x Ivernel) is met 350.000 euro de absolute topper van de veiling op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster geworden. Op de door ZG Dr. Rudolf Trenschel en Silke Ottmann-Trenschel gefokte hengst werd ook actief vanuit Nederland meegeboden door Reesink Horses, familie Meggle had het laatste bod.