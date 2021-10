HK Trakehnen: Millennium-zoon Impact kampioen

De 'impact' van Easy Game en zijn zoon Millennium is enorm op de Trakehner fokkerij en dat bleek ook dit jaar weer op de Trakehner Hengstenkeuring. 13 hengsten (van de 38 in het boekje) gaan terug op Millennium en Easy Game. En ook de kampioen is opnieuw een Millennium: cat.nr 26 (Millennium x Vivus), met de toepasselijke naam Impact, is de nieuwe Trakehner hengstenkeuringskampioen.