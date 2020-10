publiek Neumünster. is de dit 36 Hengstenkeuring per jaar staan en vandaag en keuring man In De Trakener duurt zaterdag catalogus begint hengsten. 1.000 in dag met tot De toegestaan.

is zonen de zeer van Game-Millennium-lijn Verder keuring vijf groot. de met topaanvoerder. weer de op invloed is Kostolany-Gribaldi-Easy Schwarzgold

Gribaldi-lijn uit Helft

een. Easy Honoré (v. een Millennium-zoon (v. Millennium) Precies en dezelfde keuring, Ivanhoe vier uit Stein Moment van drie, Millennium vom His Game) Easy drie, zelf en Helium de Gribaldi) heeft één vaderlijn. zelf dus de hengsten Millennium) Soir Millennium) Freiherr Game (v. helft (v. de (v. zonen een, komt du Rheinklang twee, drie, op

bij En dan is malen van er hetzelfde hengsten vaders aan bloed nog meerdere andere moederszijde. ook

Nederlandse inzending

is fokker eigenaar de Wijs 23 cat.nr (Kentucky van Rob De x Millennium) Onyx en uit Woudenberg.

Programma

15 Donderdag oktober

straatje uur: 13.30

oktober 16 Vrijdag

9.30 uur: vrijspringen

zadelkeuring uur: 17.30

oktober 17 Zaterdag

vrijbewegen uur: 10.00

15.30 uur: en primering kampioenskeuring

veiling 19.30 uur:

Klik volledige het voor hier programma

Handige links

Collectie

Catalogus

Livestream

Horses.nl Bron: