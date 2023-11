De Trakehner hengstenkeuring 2023 begint vandaag om 15.00 uur met de presentatie op de driehoeksbaan. 47 hengsten staat in de catalogus. Millennium heeft met vier zonen en veertien kleinzonen het grootste aandeel in de collectie. Nederlandse inzendingen zijn er dit jaar niet. De keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.