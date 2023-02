In het laatste weekend van februari werd op de Vejle Rideklub in Denemarken een hengstenkeuring van het Trakehner Avlsforbundet i Danmark gehouden. Daar kregen twee hengsten groen licht: de reeds in Neumünster goedgekeurde Lancelot (Ivanhoe x Sixtus) en Zauberkönig (Integer x Interconti).